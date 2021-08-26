Таллин, , 10:10 — REGNUM С сегодняшнего дня, 26 августа, в Эстонии начинается регистрация кандидатов на президентские выборы. Как сообщает портал ERR, выдвинуть кандидата может как минимум 21 депутат 101-местного Рийгикогу (парламента), при этом каждый депутат может поддержать только одного кандидата.

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Регистрация в Республиканской избирательной комиссии будет проходить с 26 августа в 9:00 (совпадает с мск) до 18:00 28 августа. Для регистрации кандидат должен предоставить заявление с указанием имени и фамилии, года, месяца и дня рождения, а также подтверждение того, что он является гражданином Эстонии по рождению и соответствует другим установленным в законе требованиям.

Заседание Республиканской избирательной комиссия для регистрации кандидатов состоится в воскресенье, 28 августа, в 17:00.

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Первый тур выборов президента пройдет в Рийгикогу 30 августа в 13:00. Если главу государства не удастся избрать в парламенте, то будет созвана коллегия выборщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила о готовности баллотироваться на второй срок. По её словам, своим заявлением она хочет успокоить общественность страны, которая переживает, что случится, если достойного кандидата на пост главы государства так и не найдут.