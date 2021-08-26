Джакарта, 26 августа, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Согласно глобальному индексу кибербезопасности, Индонезия повысила уровень кибербезопасности в 2020 году, сообщает Kompas.

geralt Кибербезопасность

В 2020 году Индонезия смогла подняться на 24-е место в глобальном индексе кибербезопасности с результатом 94.88.

Индекс демонстрирует растущую приверженность Индонезии защите киберпространства на глобальном уровне.

В 2018 году Индонезия заняла 41-е место с оценкой 0,776.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиираскрыл три основные экономические и бизнес-стратегии.