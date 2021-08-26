Москва, 26 августа, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Москва более чем вдвое увеличила экспорт спецавтотранспорта, сообщил 26 августа вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Поливальная машина

«Экспортные поставки столичного спецтранспорта различного назначения, к которым относятся как аварийно-ремонтные автомобили, так и техника для уборки улиц, в январе-мае 2021 года показали более чем двукратный рост по отношению к предыдущим годам и составили 13,2 млн долларов США», — рассказал Ефимов.

Он напомнил, что за пять месяцев 2020 года экспорт данной продукции был на отметке 5,81 млн долларов США, такой же показатель фиксировался за аналогичный период и в 2019 году.

Главным покупателем московской спецтехники стала Мьянма — она приобрела транспортные средства на 7,14 млн долларов США. На втором месте Казахстан — 4,71 млн долларов. При этом рост поставок в Мьянму по сравнению с началом 2020 года составил 187,5%.