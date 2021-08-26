Барнаул, 26 августа, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Молочный союз России обратился в правительство и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ с просьбой отреагировать на высокие наценки на молочную продукцию в федеральных торговых сетях. Об этом 26 августа сообщила директор союза Людмила Маницкая на конференции в Барнауле.

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По её словам, у федеральных сетей очень высокие наценки, от 50 до 150%.

«Мы, как Молочный союз России, вышли в правительство и в ФАС написали письма о том, что здесь нужно разбираться», — сказала она.

Маницкая добавила, что «вмешательство в рынок недопустимо, но что касается сетей, то именно так нужно поступить». Ни в одной стране нет таких наценок на молочную продукцию, подытожила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минэкономразвития заявили, что инфляция в России по состоянию на 23 августа ускорилась до 6,68% в годовом выражении с 6,53% неделей ранее.

В ведомстве отмечают, что основной вклад в инфляцию за последнюю неделю внесла динамика цен на непродовольственные товары (+0,2% после +0,1% неделей ранее) и продукты питания за исключением плодоовощной продукции (+0,3% после роста на 0,1% в течение двух предыдущих недель).

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