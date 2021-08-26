Москва, 26 августа, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Средняя стоимость покупки автомобиля с пробегом в России составила более 800 тыс. рублей. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на исследование Авто Mail.ru.

Автомобили

Отмечается, что в опросе принимали участие более 3 тыс. человек. Исследование показало, что владельцы подержанных машин, которые приобрели авто за последние 1,5 года, потратили на его покупку от 807 тыс. до 1 млн 213 тыс. рублей.

Меньше всего потратили на покупку автомобиля с пробегом жители Приволжского ФО. А жители Москвы заплатили за машину с пробегом в среднем более 1 млн рублей.

Кроме того, выяснилось, что в ближайшие 1,5 года жители России готовы потратить на покупку подержанного автомобиля свыше 1 млн рублей. За меньшую сумму готовы купить машину с пробегом жители Центрального ФО (971 тыс. руб.), Северного Кавказа и Юга (947,5 тыс. рублей).

Ранее автомобильные дилеры сообщили, что рост цен на российском автомобильном рынке замедлится к концу лета 2021 года.

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