В Россоши Воронежской области восстановили водоснабжение, но не полностью
Россошь, Воронежская область, 26 августа, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Водоснабжение восстановлено в городе Россошь Воронежской области — спустя почти четверо суток. Об этом в соцсетях 26 августа сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Несмотря на запуск водозабора, жители нескольких улиц в Россоши остаются без воды — из-за порыва водопроводных сетей. Аварию устраняют коммунальщики.
Как сообщало ИА REGNUM, около 30 тысяч жителей города Россошь оставались без воды с 22 августа — из-за крупной аварии на коллекторе было решено остановить городской водозабор. Только 25 августа в городе ввели режим ЧС и было принято решение о строительстве наземного обводного коллектора. Добавим, что городской коллектор, на котором за три дня произошло пять провалов, был сдан в 2005 году.