Россошь, Воронежская область, 26 августа, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Водоснабжение восстановлено в городе Россошь Воронежской области — спустя почти четверо суток. Об этом в соцсетях 26 августа сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Rossadm.ru На месте коммунальной аварии. Россошь

«Сегодня ночью в Россоши завершились аварийные работы на месте коммунальной аварии на ул. Горького. Монтаж обводного наземного напорного коллектора длиной около 390 метров закончен примерно к 3 часам ночи. На полчаса раньше завершились работы на основном канализационном самотечном коллекторе, его запустили. Сейчас стоки на очистные сооружения уходят именно по нему. К 7:40 система водоснабжения города вышла на нормальный режим работы», — написал Гусев.

Несмотря на запуск водозабора, жители нескольких улиц в Россоши остаются без воды — из-за порыва водопроводных сетей. Аварию устраняют коммунальщики.

Как сообщало ИА REGNUM, около 30 тысяч жителей города Россошь оставались без воды с 22 августа — из-за крупной аварии на коллекторе было решено остановить городской водозабор. Только 25 августа в городе ввели режим ЧС и было принято решение о строительстве наземного обводного коллектора. Добавим, что городской коллектор, на котором за три дня произошло пять провалов, был сдан в 2005 году.