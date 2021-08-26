Тольятти, Самарская область, 26 августа, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту отравления детей после посещения бассейна возбуждено в г. Тольятти. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

leoleobobeo Ребенок в бассейне

По версии следствия, 19 августа в медучреждение г. Тольятти были доставлены семь детей в возрасте от 7 до 14 лет, которые пожаловались на плохое самочувствие после посещения бассейна.

По предварительным сведениям, причиной происшествия стало ингаляционное отравление неизвестным веществом. Сейчас дети находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы их жизни и здоровью нет.

«Лабораторное исследование образцов воды плавательного бассейна показало, что вода с поверхности бассейна не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по ряду показателей, в том числе установлено превышение остаточного связанного хлора более чем в три раза», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти возбудили дело после смерти девочки в частной стоматологии.