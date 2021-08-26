Москва, 26 августа, 2021, 10:11 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2021 года средний срок ипотечных кредитов для российских новостроек увеличился на два года, а для вторичного жилья — на 2,5 года. Об этом пишет 26 августа газета «Известия», ссылаясь на данные ЦБ РФ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Жилье в Севастополе

«В 2021-м резко вырос средний срок ипотеки: для новостроек — на два года, а для вторичного жилья — на два с половиной. Показатель достиг 20,9 и 20 лет соответственно», — говорится в публикации.

В Банке России отмечают, что срок ипотеки начал расти в 2016 году. Тогда средние значения не превышали 15 лет и 14,8 года для новостроек и вторичного жилья. В текущем году ситуацию усугубил рост ипотечных ставок. Заёмщики стали компенсировать подорожание жилья снижением ежемесячных платежей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России продлили до 2024 года действие программы «Семейная ипотека».

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