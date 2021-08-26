Москва, , 10:05 — REGNUM В группе «Христианская Россия» («ВКонтакте») поддержали мнение о том, что отдельного украинского народа не существует (он часть русского народа) и привели выдержки из статьи, где со ссылкой на разных ученых, публицистов и политиков, приводятся доказательства этого утверждения:

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нации «укрáинцев» не существует; её пытались создать искусственно с начала прошлого века на основе местного населения Южной России (русских, греков, татар, поляков, евреев, людей без национальности (главным образом, советских многонационалов). Однако, как можно наблюдать по современным новостным событиям, этого до сих пор не получилось сделать.

Не существует никакого единого «укрáинcкого» народа. Это доказано антропологами.

Единый «укрáинский» язык был создан только в СССР. До этого предки современного населения Укрáины говорили на южнорусских наречиях (так называемый малороссийский, суржик), восточномалопольских (галицийских) говорах и иностранных языках (греческом, румынском, идише).

Попытки поставить знак равенства между понятиями «малорусский» и «укрáинский» — манипуляция 10−20-х гг. прошлого века, которой воспользовались большевики. Малорусский — это южнорусский, более географический, нежели этнический термин. Малорусское наречие (как его официально именовали) — сонм схожих между собой южнорусских говоров (малорусский напоминал суржик).

Никакого отношения к Древней Руси современная Укрáина, получившая государственность только в XX в., не имеет. Скорее, ей ближе были бы вольницы берладников XII столетия, однако, и с ними у Укрáины нет никакой преемственности.

А вот историческая Россия является прямой преемницей Древнерусского государства, а её население до позднего Нового времени именовало себя так же, как население Древней Руси (древнерусская народность) — русь (ед. ч. русинъ, роусинъ, позднее — русакъ).

Киев, Чернигов, Новгород-Северский — типично русские города, которым начали прививать «обособленность» только после революции 1917 года.

Никакой истории «единой Укрáины» не существует. Так как сама Укрáина в своих нынешних границах оформилась только при Джугашвили (Сталине). Поэтому не может быть какой-то истории «единой Укрáины».

История Укрáины напоминает редкие куцые кочки, по которым приходится скакать сторонникам самостийности (Галицко-Волынское княжество — Гетманщина — УНР — бандеровское движение в годы Великой Отечественной войны — современная Укрáина). Впрочем, даже этот вариант увязает во лжи и фейках, ибо без воровства чужой истории и переиначивания общеизвестных фактов никакая модель «укрáинской» истории не выдерживает банальной критики.

Подавляющее большинство современных укрáинствующих можно смело называть манкуртами и вырусью. Это очевидно, так как обезлюдевшие за многие века разорительных половецких, монголо-татарских и крымских набегов территории Дикого поля и будущей Малороссии обильно заселялись переселенцами из России и Польши (XVII — начало XX вв.).

Современные укрáинствующие отрекаются от своих корней и самого имени своих предков, ещё несколько поколений назад именовавших себя русскими или поляками. Что это, если не манкуртство?», — задается вопросом автор статьи «Огромная укрáинская тайна: нации «укрáинцев» не существует (это обманутые русские)» .

Он призывает украинствующих прекратить «плевать в народ своих прадедушек и прабабушек» и поумнеть.

«Умней, наконец! Не учи селючную мо (л)ву, которой не знал никто из твоих предков. И становись русским, пока яд лживой античеловеческой селючной пропаганды не разложил твой мозг и не загадил твою душу!» — призывает автор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что вот уже 30 лет русские люди страдают под игом неруси, убивающей и грабящей их, запрещающей говорить на родном языке и лишающей русского имени и славной тысячелетней истории народа-победителя, отмечал «ВКонтакте» Владимир Рогов.

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