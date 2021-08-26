Вашингтон, 26 августа, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В рамках трансляции Gamescom 2021 показала трейлер с геймплеем (игровым процессом) многопользовательского режима игры CrossfireX. Ролик был опубликован 26 августа на YouTube-канале Xbox.

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Разработчики показали в ролике интенсивные перестрелки, локации, боевых роботов, а также необычные функции и режимы. Они, в частности, продемонстрировали работу маскирующего костюма, который делает персонажа невидимым.

Напомним, CrossFire X будет эксклюзивом платформы Xbox. Разработкой однопользовательского режима игры занимается финская студия Remedy Entertainment. Оригинальная игра CrossFire компании Smilegate Entertainment является крайне популярной в странах Юго-Восточной Азии, но малоизвестна в сообществе западных геймеров.