Вашингтон, 26 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Из-за ряда происшествий со стрельбой и поджогами в округе Бентон (штат Вашингтон, США) погибли не менее четырех человек и еще один был ранен. Об этом 25 августа сообщило KEPR-TV со ссылкой на полицию.

Стрельба

По информации правоохранителей, к ним поступили сообщения о стрельбе и нескольких поджогах, и по прибытии на место вызова сотрудники полиции обнаружили два горящих дома и мужчину с огнестрельными ранениями.

После этого пострадавшего доставили в медучреждение, а в сгоревшем доме было найдено тело одной из жертв и в другом доме — тела еще двух погибших.

Также указывается, что спустя некоторое время полицейские нашли грузовик подозреваемого в совершении названных преступлений и из транспортного средства по ним были произведены выстрелы, после чего правоохранители открыли ответный огонь и грузовой автомобиль загорелся. Затем, когда возгорание было ликвидировано, внутри обгоревшей машины сотрудники полиции нашли неопознанное тело.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа стало известно, что стрельба произошла возле торгового центра Walmart на севере американского Хьюстона (штат Техас), в результате чего погиб один человек.