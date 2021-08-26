Оренбург, 26 августа, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Государственному архиву Оренбургской области выделяют деньги на приобретение нового здания. Областное правительство приняло решение о предоставлении субсидии в размере 65 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Финансирование будет осуществляться в рамках подпрограммы «Наследие» госпрограммы «Развитие культуры Оренбургской области». Уже подобрано здание по адресу ул. Туркестанская, 25. Оно подходит под архив. Объект спроектирован с учетом большой нагрузки на межэтажные перекрытия (от 1600 до 2300 кг/кв.м.), общая площадь составляет 5254,9 кв. метров.

«Крупнейший в России Государственный архив Оренбургской области сейчас расположен в неприспособленных зданиях, построенных в конце XIX — первой половине XX века. Архивохранилища с ценнейшими документами Архивного фонда Российской Федерации находятся в аварийном состоянии (инженерные конструкции изношены на 70%, стены поражены грибком). Доступ в них запрещен», — отметили в пресс-службе.