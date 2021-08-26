Афины , 26 августа, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В центре Афин на ресторан упало дерево. Об этом 26 августа сообщает греческий новостной портал Iefimerida.

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Инцидент произошёл около девяти часов вечера 25 августа в заведении общественного питания возле храма Афинской митрополии. Уточняется, что в это время в ресторане обедали посол США Джеффри Пайетт и сенатор и председатель комитета Сената по иностранным делам Роберт Менендес, который находится в греческой столице.

На опубликованных фото видно, что огромное дерево раскололось, а часть его упала прямо на тенты над столиками.

Охрана и сопровождающие американских чиновников быстро среагировали и увели посла и сенатора в безопасное место.

По данным издания, в результате происшествия никто не пострадал.