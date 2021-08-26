Москва, 26 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 65 млн рублей на закупку оборудования для Тындинской больницы (Амурская область). Об этом 26 августа сообщает сайт правительства.

Government.ru Михаил Мишустин

Планируется закупить эндоскопы, передвижной УЗИ-аппарат для исследования сердца и сосудов, мобильный рентгеновский аппарат, стационарный цифровой рентгеновский аппарат для проведения маммографии — всего более 20 единиц оборудования. Ожидается, что федеральная поддержка позволит расширить спектр исследований при диагностике сердечно-сосудистых, онкологических и желудочно-кишечных заболеваний.

Оборудование разместиться в хирургическом корпусе больницы, где сейчас проходит ремонт.