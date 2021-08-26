Ростов-на-Дону, 26 августа, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Ростовская область в 2021 году значительно улучшила социально-экономические показатели, оправившись от пандемии коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют итоги, подведённые за первое полугодие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Пресс-служба правительства Ростовской области Экономика Ростовской области показала устойчивый рост

Практически все социально-экономические показатели Ростовской области имеют положительную динамику. Так, например, валовый региональный продукт составил 108,7%, промышленное производство показало рост на 14%, сельское хозяйство — на 0,5%, ввод жилья — на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наряду с этим розничный товарооборот и оборот общепита увеличились на 16,8% и на 37,2% соответственно, объём платных услуг — на 20,6%. Стоит отметить и рост инвестиций — почти 122%. Внешнеторговый оборот Ростовской области вырос более чем на 33% и превысил 6,3 млрд долларов США. Экспорт товаров показал рост на 38,7%.

Численность занятых в сфере малого среднего бизнеса составляет 654,2 тыс. человек (+ 1,9%), на сегодня зарегистрировано 66,9 тыс. самозанятых граждан, что почти вдвое выше целевого значения. Уровень безработицы на Дону удалось сократить до 1,4%.

«Мы отмечаем хорошие результаты развития донской экономики в первом полугодии. Принципиальная задача — выполнение планов и программ нынешнего года. Во всей этой работе особенно важное значение имеют вопросы реализации национальных проектов. Детальная оценка ситуации должна быть продолжена — чтобы увидеть проблемные вопросы и темы, требующие повышенного внимания», — отметил донской губернатор Василий Голубев.

С 2020 года по инициативе главы региона для предприятий-участников национального проекта внедрён инвестиционный налоговый вычет, которым воспользовались десять донских предприятий на сумму 124,5 млн рублей.

По-прежнему Ростовская область сохраняет лидирующие позиции на юге России по индексу промышленного производства, который в первом полугодии 2021 года составил 114% к уровню аналогичного периода 2020 года. Рост производства отмечен по всем видам экономической деятельности: добыча угля — 168,8%, обеспечение электрической энергией, газом и паром — 115,4%, обрабатывающие производства — 111,6%. Донские предприятия продолжают наращивать производственные мощности.

Нельзя не отметить и развитие инженерно-энергетической инфраструктуры. Ростовская область по итогам 2020 года вышла на первое место по установленной мощности ветрогенерации среди регионов России и признана лидером первого комплексного инвестиционного регионального рейтинга в области возобновляемых источников энергии.

С января по июнь 2021 года суммарное производство электроэнергии увеличено на 14,9% и составило 22,8 миллиарда киловатт часов.

Строительная отрасль также показала положительную динамику. Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», составил 81 млрд 909 млн рублей, что почти на 50% больше чем за аналогичный период 2020 года. Регион вошёл в десятку российских регионов по вводу жилья и второе место в Южном федеральном округе. В 2021 году в Ростовской области планируется ввести 2 млн 504 тыс. кв. метров. На темпы и объёмы жилищного строительства большое влияние оказывает ипотечное кредитование. На Дону в первом полугодии выдано около 23 тыс. ипотечных кредитов, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2020 года. За счёт средств областного бюджета ведётся строительство социальных объектов.

Агропромышленный комплекс Ростовской области за истекшие полгода показал положительную динамику с ростом 0,5%. Труженики донского села установили новый исторический рекорд по урожаю ранних зерновых культур, собрав почти 12,7 млн тонн хлеба. По валовому сбору зерна Дон на протяжении последних трёх лет занимает первое место в России. В первом полугодии сельхозпредприятия и фермерские хозяйства увеличили производство мяса — на 38,9%, и молока — на 5%. Рост индекса производства пищевых продуктов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 105,6%. В пять раз выросла переработка мяса, на четверть — переработка творога. В рамках реализации программы «Комплексное развития сельских территорий» донским сёлам будет направлено 1,4 млрд рублей.

Немаловажным является тот факт, что Ростовская область вошла в десятку российских регионов с наибольшим приростом турпотока по отношению к 2019 году.