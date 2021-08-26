Пекин, 26 августа, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Ведущая китайская платформа внутренних грузовых перевозок Manbang Group использовала цифровизацию для сокращения выбросов углекислого газа при транспортировке, сообщает 25 августа агентство Синьхуа.

FrankMagdelyns1 Грузоперевозки

С помощью интеллектуальных рекомендаций больших данных группа Manbang Group помогает водителям грузовых автомобилей быстро находить товары, снизить долю порожней загрузки и расход топлива, сокращая выбросы углекислого газа, по оценкам, на 330 000 тонн в 2020 году, говорится в сообщении компании.

«Мы активно выполняем наши социальные обязанности и обязательства, способствуя снижению затрат, повышению эффективности, энергосбережению и сокращению выбросов в логистической отрасли», — сказал вице — президент Manbang Group Сюй Цян.

Выбросы углекислого газа в транспортном секторе составляют около 10% от общего объема выбросов углекислого газа в целом, при этом 80% приходится на автомобильный грузовой транспорт, сказал старший инженер института планирования и исследований Министерства транспорта КНР Тан Сяоюй.

«Полное применение Интернета и цифровых технологий в транспортном секторе играет активную роль в повышении эффективности отрасли и снижении потребления энергии и выбросов углекислого газа», — сказал Тан.

В Manbang со штаб-квартирой в столице провинции Гуйчжоу городе Гуйяне на юго-западе Китая, работает примерно пятая часть водителей грузовиков страны, а предприятия охватывают более 300 городов по всей стране.