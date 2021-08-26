Кубинка, Московская область, 26 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. На Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в Подмосковье был представлен сверхлегкий ЛСТС-1943 «Сармат-2» с мотором «ВАЗ». Об этом сообщается на портале «Военное дело».

Voennoedelo.com ЛСТС-1943 «Сармат-2»

Боевая машина имеет высокие технические и эксплуатационные характеристики. «Сармат-2» не только хорошо справляется с бездорожьем, но и обладает хорошей управляемостью и маневренностью. Однако основными плюсами модели являются простота ее конструкции, ремонтопригодность и дешёвые запчасти.

Масса автомобиля составляет 2,5 тонны, а грузоподъемность — 600 кг. Под капотом машины «трудится» мотор «ВАЗ-2123» производительностью 105 л. с. Крутящий момент от силового агрегата авто передаётся на все четыре колеса. Шасси боевой машины создано на основе мостов с пружинной подвеской.

Максимальная скорость спецмашины равна 130 км/ч.

Ранее компания АО «Ремдизель» представила новый бронеавтомобиль «К-4386-ЗА-СпН». Машина предназначена для подразделений специального назначения. Разработан броневик на базе «Тайфун-ВДВ».

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