Ереван, 26 августа, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Сообщения о том, что на пограничника ВС Азербайджана напали военнослужащие из Армении, не соответствуют действительности. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Армении.

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«Это — абсолютная ложь и очередная дезинформация азербайджанской стороны. Подобного инцидента с участием военнослужащих ВС Армении не было», — говорится в сообщении армянского военного ведомства.

Ранее в Государственной пограничной службе Азербайджана сообщили, что 25 августа был ранен пограничник на боевом посту. Якобы на него напали двое армянских военнослужащих.

Стоит отметить, в Армении также сообщили о блокировании приграничного участка трассы в Сюникской области вечером 25 августа. Якобы дорогу перекрыли около 50 военнослужащих ВС Азербайджана.