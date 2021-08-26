Махачкала, 26 августа, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Дагестане обнаружили тело одного из пропавших туристов, которых унесло селевым потоком 22 августа во время экскурсии в Карадахскую теснину в Гунибском районе. Погибший — 37-летний житель города Санкт-Петербурга.

ГУ МВД по Иркутской области Утонувший автомобиль

На третьи сутки поисков его обнаружили местные жители в полукилометре от места, где река Квартал впадает в реку Аварское Койсу, и в четырех километрах от Карадахской теснины Гунибского района, где туриста унесло селевым потоком.

Поисковые работы к ночи 25 августа завершены. Планируется возобновить их с наступлением светлого времени суток. В них будут использованы силы кинологических подразделений и водолазов.

Напомним, 22 августа в результате сильных ливней произошел сход селей в Гунибском и Левашинском районах. Пропали двое туристов и три местных жителя, в том числе женщина с ребенком и мужчина, находившиеся в легковой автомашине и в грузовой «Газели».