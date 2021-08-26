Москва, 26 августа, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В первом полугодии 2021 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» увеличили объём инвестиций в создание и развитие производств в 3,6 раза по сравнению с тем же периодом в 2020 году, сообщил 26 августа вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр инновационного производства «Технополис Москва». Территория бывшего Автомобильного завода им. Ленинского Комсомола — «Москвич». Москва

«За первые полгода 2021 года резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» инвестировали в развитие экономики столицы более 11,5 млрд рублей, — рассказал Ефимов. — Это в 3,6 раза больше показателя этого же периода прошлого года — тогда в развитие высокотехнологичных производств было вложено более 3,2 млрд рублей, а также в 1,7 раза больше совокупных вложений резидентов за весь 2019 год, которые составили 6,6 млрд рублей».

По его словам, общий объём инвестиций по итогам 15 лет работы ОЭЗ составил более 49 млрд рублей.

Как пояснил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, за шесть месяцев 2021 года в ОЭЗ более 10 млрд рублей инвестировали производители лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования.

«На территории ОЭЗ «Технополис Москва» предприятия развивают свои площадки по выпуску препаратов против онкологических заболеваний, психоневрологических расстройств, кардиологических нарушений, изделий для стомированных больных, медицинского и дезинфекционного оборудования», — сказал он.