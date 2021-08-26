Благовещенск, 26 августа, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В школах Амурской области с 1 сентября начнут работать 35 новых учителей. До конца года Приамурье ждёт ещё шесть педагогов по программе «Земский учитель», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе министерства образования региона.

(сс) Alexas Fotos Учитель

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«Программа «Земский учитель» рассчитана на три года вперед. В прошлом году в регионе было трудоустроено 47 земских учителей. В 2022 году по два миллиона рублей будет выплачено еще 38 педагогам, которые пройдут конкурсный отбор на получение единовременной компенсационной выплаты и трудоустройство в школах Амурской области», — отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Благодаря программе «Земский учитель» в Приамурье появились учителя иностранного языка, физики, математики, русского языка и литературы, истории и обществознания, химии и биологии. 35 педагогов получат жильё, шесть — компенсации части расходов на аренду жилья. Новые учителя пойдут работать в 38 школ 36 населённых пунктов Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в четырёх школах Амурской области к 1 сентября не успеют устранить последствия паводка. Дети, которые должны были там обучаться, перераспределены в другие образовательные учреждения.