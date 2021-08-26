Глава Липецкой области Игорь Артамонов посетил Долгоруковский район

Село Долгоруково, Липецкая область, 26 августа 2021, 09:48 — REGNUM Долгоруковский район посетил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов 25 августа. Он побывал в новом физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп», осмотрел футбольный стадион «Юность», а также обсудил развитие муниципалитета с местными жителями, сообщил глава региона корреспонденту ИА REGNUM.
Свою поездку в Долгоруково Игорь Артамонов начал со встречи с ветераном Великой Отечественной войны Михаилом Юдиным. Он один из старейших жителей района, в сентябре Михаилу Михайловичу исполнится 96 лет. Михаил Михайлович прошёл почти всю войну, дважды был ранен, награждён орденом Красной Звезды. Игорь Артамонов в ходе встречи рассказал, что поддержке старшего поколения должно уделяться особое внимание.
Также в рамках поездки глава Липецкой области побывал на двух недавно открытых, но уже популярных у жителей объектах.
Стадион «Юность» работает три года, он был построен в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в новом микрорайоне райцентра. Это современное многофункциональное сооружение, в скором времени здесь планируется открыть тренажёрную площадку с антивандальным оборудованием, также в планах — подведение воды и строительство душевых. Глава региона отметил хорошее состояние футбольного поля и беговых дорожек.
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» открылся в феврале 2021 года, его построили в рамках нацпроекта «Демография». ФОК включает в себя два спортивных зала, в которых можно заниматься мини-футболом, волейболом, баскетболом, бадминтоном, настольным теннисом, тяжёлой атлетикой.
Глава региона встретился с активными жителями Долгоруковского района, рассказал о планах по развитию муниципалитета и ответил на вопросы. Также на встрече присутствовал депутат Государственной думы РФ Михаил Тарасенко. Игорь Артамонов сообщил о планах ремонта четырёх домов культуры и трёх сельских школ на территории района. Также в селе Дубовец будет построено поле для мини-футбола, в Грызлово обустроят стадион.
Принято решение о строительстве в Долгоруково здания для школы искусств, сейчас готовится проект. Особое внимание будет уделено улучшению качества водоснабжения. В ряде сёл запланировано строительство новых сетей, бурение и ремонт скважин. Продолжится благоустройство населённых пунктов. В селе Грызлово расчистят пруд.