Село Долгоруково, Липецкая область, 26 августа, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Долгоруковский район посетил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов 25 августа. Он побывал в новом физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп», осмотрел футбольный стадион «Юность», а также обсудил развитие муниципалитета с местными жителями, сообщил глава региона корреспонденту ИА REGNUM.

Пресс-служба администрации Липецкой области Глава Липецкой области Игорь Артамонов посетил Долгоруковский район

Свою поездку в Долгоруково Игорь Артамонов начал со встречи с ветераном Великой Отечественной войны Михаилом Юдиным. Он один из старейших жителей района, в сентябре Михаилу Михайловичу исполнится 96 лет. Михаил Михайлович прошёл почти всю войну, дважды был ранен, награждён орденом Красной Звезды. Игорь Артамонов в ходе встречи рассказал, что поддержке старшего поколения должно уделяться особое внимание.

«Вспоминать о ветеранах нужно не только в День Победы. Герои, невероятной ценой заслужившие для нас мирную жизнь, должны постоянно чувствовать поддержку власти», — подчеркнул Игорь Артамонов в беседе с ветераном.

Также в рамках поездки глава Липецкой области побывал на двух недавно открытых, но уже популярных у жителей объектах.

Стадион «Юность» работает три года, он был построен в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в новом микрорайоне райцентра. Это современное многофункциональное сооружение, в скором времени здесь планируется открыть тренажёрную площадку с антивандальным оборудованием, также в планах — подведение воды и строительство душевых. Глава региона отметил хорошее состояние футбольного поля и беговых дорожек.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» открылся в феврале 2021 года, его построили в рамках нацпроекта «Демография». ФОК включает в себя два спортивных зала, в которых можно заниматься мини-футболом, волейболом, баскетболом, бадминтоном, настольным теннисом, тяжёлой атлетикой.

«Долгоруково сегодня — уютное и благоустроенное село, с хорошей спортивной инфраструктурой. Наша задача — развивать уже имеющиеся объекты, ориентироваться на потребности жителей и делать районный центр ещё более комфортным и привлекательным для проживания», — прокомментировал Игорь Артамонов.

Глава региона встретился с активными жителями Долгоруковского района, рассказал о планах по развитию муниципалитета и ответил на вопросы. Также на встрече присутствовал депутат Государственной думы РФ Михаил Тарасенко. Игорь Артамонов сообщил о планах ремонта четырёх домов культуры и трёх сельских школ на территории района. Также в селе Дубовец будет построено поле для мини-футбола, в Грызлово обустроят стадион.

Принято решение о строительстве в Долгоруково здания для школы искусств, сейчас готовится проект. Особое внимание будет уделено улучшению качества водоснабжения. В ряде сёл запланировано строительство новых сетей, бурение и ремонт скважин. Продолжится благоустройство населённых пунктов. В селе Грызлово расчистят пруд.

«Выбор объектов сделан на основе анализа предложений жителей. В первую очередь необходимо провести работы на тех объектах, в которых нуждается большинство жителей. По такому принципу должен работать каждый муниципалитет», — подчеркнул Игорь Артамонов.