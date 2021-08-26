Владивосток, 26 августа, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Приморский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Владивостока, обвиняемого в реабилитации нацизма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе прокуратуры по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Бессмертный полк

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Установлено, что в мае 2020 года подозреваемый оформил заявку для публичной демонстрации неограниченному кругу лиц на сайте «Бессмертный полк онлайн» фотоизображения рейхсминистра народного просвещения и пропаганды нацистской Германии Пауля Йозефа Геббельса в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны.

«Осужденный проявил пренебрежительное отношение к празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне, публично распространил выражающие явное неуважение к обществу сведения о дне воинской славы России, связанном с защитой Отечества», — пояснили следователи.

Суд приговорил подсудимого к штрафу в 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области закончено следствие по делу 19-летнего жителя посёлка Роза.