Екатеринбург, 26 августа, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Екатеринбурге начали искать нарушителей, который под видом представителей МУП «Спецавтобаза» сваливают мусор на контейнерные площадки. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Мусор

Неизвестные приезжают к мусорной площадке на «Газели» с логотипом «Спецавтобазы» и выгружает строительные отходы. Мусор вываливается на улице Комвузовской, у дома № 21.

«Эта точка является у города проблемной: объем мусора здесь вдвое больше, чем должен быть по расчетам», — сообщает глава «Спецавтобазы» Наталья Зубова.

Компания просит выслать видео, на котором видны злонамеренные действия нарушителей. Должны быть различимы номер автомобиля злоумышленников и адрес, на котором проводится выгрузка.