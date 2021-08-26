Уфа, 26 августа, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Пожар в одноэтажном доме ликвидировали в Башкирии. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области Пожар в жилом доме

Сообщается, что утром 26 августа спасатели получили сообщение о том, что в деревне Базлык Бижбулякского района горит одноэтажный кирпичный дом размером 5×10 метров. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

«По уточненным сведениям, в доме, где в момент пожара находились пять человек: родители и их трое малолетних детей. Пожар начался на веранде, в так называемом чулане. Отец семейства услышал пронзительный звук сработавшего извещателя, и по обнаружении огня пытался с ним справиться самостоятельно, но тщетно. В считанные секунды собравшись, семья покинула дом», — говорится в сообщении пресс-служба ведомства.

К счастью обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате пожара в бане погибла женщина.