Саратов, 26 августа, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Саратовской области продолжается рост числа заболевших COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировали еще 245 случаев заражения коронавирусом, накануне выявили 240 носителей инфекции, сообщает 26 августа региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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Из числа инфицированных за минувший день пневмония диагностирована у 90 пациентов, с признаками ОРВИ — 148 человек, у семерых — бессимптомное течение заболевания. Всего подтверждено 79 613 случаев заражения. Выздоровели с начала наблюдения 73 802 человека, за сутки — 228 пациентов.

Наибольшее количество заболевших за прошедшие 24 часа выявили в Саратове — 97 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 67 человек, 39 — в возрасте до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области привили против новой коронавирусной инфекции по состоянию на 25 августа 617 102 человека.

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