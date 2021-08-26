Петрозаводск, 26 августа, 2021, 09:46 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Карелии выявлено 159 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили 26 августа в республиканском оперштабе. Это на 20 случаев меньше, чем в предшествующие сутки. Однако число пациентов в больницах возросло.

Личная страница в «ВК» министра Карелии Михаила Охлопкова Республиканская инфекционная больница Карелии

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Только один из числа новых носителей ранее был привит от коронавируса. Среди новых заболевших COVID-19 трое уже оказались в тяжелом состоянии, а один человек — в крайне тяжелом.

В стационарах Карелии сейчас находится 574 человека, это на 21 человека больше, чем в предыдущие сутки. Тяжелых пациентов среди них — 38, крайне тяжелых — семь. Доля свободных инфекционных коек составляет 15,1%.

Всего за время пандемии в республике выявлено 60 312 инфицированных, в том числе 6028 детей. Выздоровели 56 865 человек, в том числе 5630 детей.

Скончались от ковида 766 человек, в том числе один пациент умер за минувшие сутки. Летальность болезни в регионе составляет 1,27% (по России — 2,61%).