Махачкала, 26 августа, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Следственный комитет по Республике Дагестан организовал доследственную проверку по факту пропажи людей 22 августа после схода селя в Гунибском и Левашинском районах. Селевым потоком унесены пятеро человек, в том числе трое — в Левашинском районе и двое туристов из Санкт-Петербурга и Москвы — в ущелье Карадахская теснина Гунибского района.

Сель

Тело одного из погибших удалось найти 25 августа. В настоящее время продолжаются поиски людей. В них участвуют спасатели и волонтеры из числа местного населения. По результатам проверок СКР примет процессуальные решения.

Напомним, в результате ливневых дождей в ряде районов Дагестана произошел сход селей. В населенных пунктах Хаджалмахи и Куппа Левашинского района селем смыло в направлении реки Казикумухское Койсу легковой автомобиль с женщиной и ребенком и «Газель» с 52-летним водителем.

В районе Карадахской теснины в Гунибском районе оказались заблокированными две группы туристов общей численностью более 30 человек. Двоих мужчин смыло селем.