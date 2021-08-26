Сеул, 26 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали ещё один случай заражения вирусом африканской чумы свиней. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Uv.volgograd.ru Чума свиней

Согласно опубликованным данным, вирус был обнаружен на ферме в уезде Хончхон провинции Канвондо, где выращивали 2,3 тыс. голов.

Отметим, что это третий случай заражения вирусом африканской чумы свиней, зафиксированный в стране с мая текущего года.

8 августа вирус был обнаружен на свиноферме в уезде Косон провинции Канвондо, а 16 августа — на ферме в уезде Индже провинции Канвондо.

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Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.