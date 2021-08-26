Липецк, 26 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Личный приём граждан провёл глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов 25 августа. Как сообщил глава администрации региона корреспонденту ИА REGNUM, несколько жителей области обратились к нему с различными просьбами.

Пресс-служба администрации Липецкой области Глава Липецкой области Игорь Артамонов провёл личный приём граждан

Так, жительница села Екатериновка Добровского района Валентина Гурьева на приёме рассказала главе региона о необходимости обустройства остановочного пункта на улице Школьная в селе. Глава администрации сообщил, что остановку планируется оборудовать в октябре 2021 года, на эти цели выделят 250 тыс. рублей.

Также, по просьбам жителей Липецкого района, в сентябре проведут работы по отсыпке щебнем грунтовой дороги Тюшевка-Давыдовка, на эти цели направят 1,02 млн рублей. Еще в Липецком районе в сентябре приведут в порядок и грунтовку Сенцово-Кузьминка — её отсыпят асфальтовым срезом. Михаил Болышов из Задонского района рассказал на приеме об отсутствии интернета на улице Дорожная в деревне Нечаевка. Артамонов ответил, что в рамках развития цифровых технологий администрация области планирует расширение сети передачи данных, поэтому в ближайшее время проблема будет решена.

Глава администрации Липецкой области отдал распоряжения по всем вопросам, прозвучавшим на приёме, руководителям отраслевых служб и ведомств.

Личный прием Игорь Артамонов проводит по поручению президента России два раза в год.