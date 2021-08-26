Джакарта, , 09:44 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо раскрыл три основные экономические и бизнес-стратегии, сообщает Antara.

Джоко Видодо Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia

Глава государства заявил о развитии промышленного сектора, о цифровизации малых и средних предприятий и развитии «зеленой» экономики.

Правительство прекратило экспорт сырья. Президент хочет, чтобы все сырье перерабатывалось в стране. В Индонезии экспорт стали за полгода в 2021 году достиг $10,5 млрд.

По данным президента, по состоянию на август 2021 года 15,5 млн малых и средних предприятий вышли на цифровую платформу и, как ожидается, продолжат проникать на мировой рынок.

В октябре 2021 года состоится строительство «зеленого» индустриального парка.

«Мы построим «зеленый» индустриальный парк, который будет производить экологически чистые продукты», — заявил Джоко Видодо.

Как сообщает ИА REGNUM, президент Индонезииотложил визит в Папуа с 26 по 28 августа 2021 года.

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