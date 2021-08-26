Кукута, Колумбия, 26 августа, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Продолжительные сильные ливни на территории колумбийского департамента Норте-де-Сантандер вынудили местные власти объявить на данной территории состояние общественного бедствия. Об этом сообщает телеканал TeleSur со ссылкой на руководство округа.

Andshel Наводнение

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Отмечается, что в результате наводнений, разлива рек и прочих чрезвычайных природных происшествий пострадало около 4,5 тысяч семей.

Губернатор департамента Сильвано Серрано уже заявил, что власти региона уже оказывают помощь более 10 тысячам пострадавших от стихии жителям на территории 40 муниципалитетов.

Помимо этого, по словам чиновника, создан оперштаб для координации действий в борьбе с непогодой и её последствиями — в этих целях уже выделено около 674 тысяч долларов.

Согласно данным властей, наибольший ущерб непогода нанесла муниципалитетам Какота, Конвенсьон, Тибу, Селасар, Абрео и Оканья. Синоптики подчёркивают, что сильные ливни продолжатся в ближайшее время.