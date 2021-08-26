Красноярск, 26 августа, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 446 случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 102 877. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

(сс) LenaPear Стела на въезде в город Минусинск

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Лидируют в регионе по суточным заражениям города Норильск и Минусинск, а также Енисейский район.

Из 446 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 83 (темп прироста 0,3%), в Норильске — 48 (1,0%), в Минусинске — 44 (1,2%), в Лесосибирске — 26 (1,2%), в Канске — 25 (0,8%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Енисейском — 22 (1,8%) и Курагинском — 21 (1,3%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 3124 (+43) человека, снято с наблюдения — 3311 (-70). Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдаются 36 944 (-187) человека.

За последние сутки в регионе проведено 8367 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 3 468 084.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 18 человек.