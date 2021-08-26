Киев, 26 августа, 2021, 09:42 — ИА Регнум. На Украине сорвали планы по сборке американских вертолётов UH-1 «Ирокез». Об этом сообщает Defense Express.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Флаги США и Украины

Гендиректор концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев в феврале 2021 года обещал к концу 2021 года запустить «лицензионную сборку» американских вертолётов, а первый «Ирокез» на Одесском авиационном заводе должен был быть собран к 30-летию независимости Украины, однако винтокрылые машины так и не поднялись в небо.

По данным издания, на сегодняшний день сборка так и не началась. В концерне пояснили, что машинокомплекты для сборки вертолётов не завезли в страну из-за длительных разрешительных процедур, добавив, что получить разрешения, техзадания, а также всё необходимое для сборки планируется в ближайшие два месяца.

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Мало того, что сборка американских вертолётов в Одессе завершилась провалом, ещё и оказалось, что американская компания Bell Textron не выдавала ГК «Укроборонпром» разрешения на производство этих винтокрылых машин. А когда возникли вполне логичные вопросы, то в концерне решили все детали договоренностей искусственно скрыть со ссылкой на «соглашение о неразглашении», пишет издание.

На самом деле концерн собирается сотрудничать с небольшой компанией Southwest Florida Aviation, которая занимается ремонтом вертолётов Bell. По информации издания, роль Одесского авиационного завода сводится к предоставлению компании в аренду цехов, где «под её маркой» будет осуществляться сборка вертолётов SW204, SW205 и SW212.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США раскритиковали Украину за неудовлетворительный темп реформ оборонной промышленности. Как заявила временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин, представители государства в составе наблюдательного совета оборонного концерна «Укроборонпром» делают концерн менее привлекательным для инвесторов.