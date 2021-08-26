Москва, 26 августа, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Российские учёные разработали прототип тест-системы, которая способна за пять дней выявить у пациентов с туберкулёзом лёгких устойчивость к лекарствам. Об этом пишет 26 августа газета «Известия».

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Такой тест разрабатывают в национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ (ФГБУ «НМИЦ ФПИ»). Главный разработчик системы, профессор Михаил Владимирский пояснил, что набор реагентов для одного теста, как ожидается, будет в восемь раз дешевле, чем иностранный аналог.

«Тест-система позволит определять чувствительность микобактерий туберкулеза одновременно к десяти или более антибиотикам в течение пяти дней, тогда как современный импортный дорогостоящий аналог требует для этого не менее 14 дней», — сказал Владимирский.

Для такого исследования учёные применяют литические микобактериофаги — вирусы, которые поражают только микобактерии туберкулёза, и лекарственный препарат. В ходе теста выделяется ДНК микобактериофага и определяется его количество. Более низкое по сравнению с контрольными данными количество ДНК говорит о том, что микобактерии устойчивы к препарату.

Разработка такой тестовой системы актуальна в условиях, когда растёт число случаев туберкулёза, вызванного устойчивыми к лекарствам штаммами возбудителя. Быстрое выявление лекарственной устойчивости помогает назначить эффективное лечение.

Пока тест опробовали в экспериментальных условиях, для его внедрения нужны клинические испытания.

Как сообщало ИА REGNUM, в России по итогам пяти месяцев 2021 года смертность от туберкулеза снизилась на 10,4%, заявила ранее вице-премьер Татьяна Голикова.

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