Лондон, 26 августа 2021, 09:40 — REGNUM Российская Федерация не будет настаивать на улучшении отношений с Великобританией, если Соединенное Королевство к этому не готово, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
Он напомнил, что несколько дней назад глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что ему неудобно обсуждать с Россией Афганистан.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с непродлением российской визы для корреспондента BBC Саре Рейнсфорд. По ее словам, Россия не будет препятствовать получению виз, когда в Великобритании начнут продлевать визы российским журналистам.
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