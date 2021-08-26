Лондон, , 09:40 — REGNUM Российская Федерация не будет настаивать на улучшении отношений с Великобританией, если Соединенное Королевство к этому не готово, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Великобритания Desktopwallpapers.ru

«Я стараюсь сделать всё, что в моих силах, потому что я посол. Но я не настаиваю, если Великобритания не готова к этому (улучшению отношений)», — сказал Келин в эфире телеканала BBC.

Он напомнил, что несколько дней назад глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что ему неудобно обсуждать с Россией Афганистан.

«Если Великобритания не готова, то мы не настаиваем», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с непродлением российской визы для корреспондента BBC Саре Рейнсфорд. По ее словам, Россия не будет препятствовать получению виз, когда в Великобритании начнут продлевать визы российским журналистам.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД РФ предложили Лондону сделать шаг в интересах своих журналистов