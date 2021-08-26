Оренбург, 26 августа, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В Оренбурге с 20 сентября начнет действовать Долговой центр по взысканию задолженности (Межрайонная ИФНС России №15 по Оренбургской области), сообщает пресс-служба областного правительства.

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Новое ведомство буде располагаться в Оренбурге по ул. Чичерина, 1А. Специалисты Долгового центра будут вести работу по взысканию (урегулированию) задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по всей территории Оренбургской области и сопровождение процедур банкротства физлиц.

Кабинеты сотрудников Долгового центра для удобства налогоплательщиков будут открыты в городах Орск и Бузулук. С каждым должником предполагается индивидуальный план работы.