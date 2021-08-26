Тольятти, Самарская область, 26 августа, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Площадь активного горения природного пожара в Тольятти уменьшилась до 0,5 га. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

bertknot Лесной пожар

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Сообщается, что площадь природного пожара в этом районе не увеличилась. Спасатели произвели опашку по периметру всех очагов возгорания. С пожаром в настоящее время ведут борьбу при помощи двух вертолетов и одного самолета ИЛ-76.

«В 09:21 часов 26 августа пожар локализован, площадь активного горения 0,5 га», — сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.

Отмечается, что сейчас пожар ликвидируют 197 человек на 64 единицах техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что угрозы социально-значимым объектам нет, никто не пострадали и погиб.