Чебоксары, 26 августа, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В Чувашии проблемными жилищными долгостроями являются 14 объектов, из них шесть планируется сдать в эксплуатацию в 2021 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в аппарате главного федерального инспектора по республике по итогам координационного совещания.

Cap.ru Дома-долгострои

По данным ведомства, в Едином реестре проблемных объектов числится 14 объектов долевого строительства, расположенных в Чувашии. Основными причинами являются банкротство застройщиков и нарушение сроков строительства более чем на полгода.

Отмечается, что по пяти проблемным объектам планируется решить проблемы дольщиков за счёт средств федерального фонда на общую сумму 1218,9 млн рублей, по четырём домам — за счёт собственных средств застройщиков.

«В текущем году планируется завершение строительства шести объектов, которые находятся под особым контролем», — говорится в сообщении.

О каких именно домах-долгостроях идёт речь, не уточняется.

По итогам совещания министерству строительства Чувашии поручено продолжить еженедельный мониторинг работ по проблемным объектам, принимать «более строгие меры» при нарушении сроков завершения строительства, проводить информационно-разъяснительную работу с дольщиками. Правоохранители продолжат контрольно-надзорные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года в Чувашии в рамках дела о банкротстве строительной компании «СУОР» определён потенциальный покупатель недостроенного дома в микрорайоне Садовый. Интерес к долгострою проявило чебоксарское общество «Волгастройдевелопмент», предложившее выкупить объект за 279 млн рублей.