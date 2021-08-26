Москва, 26 августа, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В московских школах уже давно отсутствует кадровый дефицит. Об этом в интервью ТАСС заявил министр правительства Москвы, глава департамента образования и науки столицы Александр Молотков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Педагог

Следите за развитием событий в трансляции: «Скоро в школу: подготовка к новому учебному году – все новости»

«Кадрового дефицита в школах Москвы давно уже нет. В том числе потому, что обеспечена высокая конкурентоспособная заработная плата педагогов. Это позволяет директорам осуществлять набор высококвалифицированных и компетентных кадров. Минимальная зарплата учителя при условии работы на полную нагрузку — 78 тысяч рублей, а средняя зарплата по городу — 117 тысяч рублей», — сказал Молотков.

По его словам, вместе с ростом зарплаты педагогов в столице увеличился и «поток лучших учителей из регионов, которые готовы были переезжать в столицу», что оказало своё позитивное влияние на качество образования.