Вашингтон, 26 августа, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Microsoft объявила, что в декабре 2021 года выпустит ограниченную серию консолей Series X Halo Infinite Limited Edition Bundle. Об этом 26 августа сообщает портал Kotaku.

Xbox Series X

Консоль и геймпад будут выполнены в стилистике Halo Infinite, Xbox уже начала собирать предзаказы. Многие издания обратили внимание, что спекулянты уже выставили наборы на известных онлайн-аукционах по завышенным ценам. Некоторые пользователи eBay пытаются продавать их за $1−1,2 тыс.

https://twitter.com/Halo/status/1430615243332349952

https://twitter.com/Wario64/status/1430625094401880064

Напомним, ранее студия 343 Industries назвала дату выхода Halo Infinite. Релиз игры состоится 8 декабря 2021 года.