Москва, 26 августа, 2021, 09:32 — ИА Регнум. О том, что Украина отмечает День независимости от здравого смысла, пишет «ВКонтакте» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По мнению автора, это день, когда галицкие сепаратисты и киевские партноменклатурщики оторвали южнорусские земли (историческую Новороссию, Малороссию, Червоную Русь), называемые тогда УССР, от остальной России.

«Вот уже 30 лет русские люди страдают под игом неруси, убивающей и грабящей их, запрещающей говорить на родном языке и лишающей русского имени и славной тысячелетней истории народа-победителя. Оторвав в 1991 году УССР от нашей Великой Родины, киевские сепаратисты получили самую развитую республику, в инфраструктуру, промышленность и систему образования которой Советский Союз вложил больше всего средств.

В 1991 году политики любили сравнивать Украину с Францией, обещая, что скоро жители страны заживут, как французы, и даже лучше. На момент уничтожения Советского Союза УССР обладала равным Франции промышленным и научным потенциалом, близким по численности населением и территорией с благоприятным климатом.

За 30 лет так называемой «независимости» численность населения Украины сократилась с 52 до 25 миллионов человек. 20 лет на Украине не проводится перепись населения, чтобы официально не подтверждать эти цифры. По уровню ВВП на душу населения Украина опустилась ниже европейской Албании, латиноамериканской Колумбии, африканских Суринама, Габона и Ботсваны.

Для украинских «элит» слово «Украина» священно, так как в их сознании оно происходит от слова «украсть» — единственного навыка, которым они овладели в совершенстве. Именно поэтому на вопросы: «Когда закончится война? Куда пропали бюджетные деньги? В чьи руки попадут пахотные земли?» любой украинский чиновник кладёт… руку на сердце и поёт гимн, а задающего вопросы обвиняет в сепаратизме и работе на Кремль. За возможность украсть они готовы пожертвовать свободой, здоровьем и жизнью любого количества граждан», — подчёркивает автор.

Напомним, по мнению киевского политолога, главы аналитического центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, «в Европе уходит в прошлое миф о том, что украинцы — добродушные и толерантные люди, искренне стремящиеся к европейским ценностям».

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