Рязань, 26 августа, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В многоквартирном доме по улице Черновицкая в городе Рязани произошел пожар, из-за которого было эвакуировано 80 человек. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Рязанской области.

Пламя

«26 августа в 00:55 (совпадает с мск) поступило сообщение о пожаре на улице Черновицкая в городе Рязани. Здание четырехэтажное, 4-х подъездное, панельное, кровля двускатная, металлическая по деревянной обрешётке», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в результате возгорания была повреждена кровля здания, площадь пожара составила 720 кв. м и нет пострадавших.

«На пожаре спасен 1 человек. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 13 пожарных автомобилей, 43 человека личного состава Государственной противопожарной службы», — добавляется в сообщении.

При этом отмечается, что горение было локализовано 02:01, открытое горение ликвидировано в 02:28 и полностью пожар ликвидировали в 03:13.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа в Воронеже ликвидировали крупный пожар в строящемся многоэтажном жилищном комплексе.