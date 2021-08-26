Хабаровск, 26 августа, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Паводок на Амуре продолжает движение в сторону Комсомольска-на-Амуре — за сутки уровень воды у города поднялся ещё на 14 см, достигнув отметки в 619 см, при опасном в 650 см, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Vsluh.ru Паводок

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Городские власти в очередной раз проверили готовность всех сил и средств к борьбе с подтоплениями.

«Основной объём работ по борьбе с паводком выполнен. Расширены и подняты до девяти метров защитные сооружения в частном секторе микрорайона имени Менделеева, в районе улиц Пугачева, Сторожевая, Новаторов. Засыпаны прораны в защитных сооружениях микрорайона Менделеева и посёлка Победа, где топит чаще всего. Проведена планировка насыпи в районе посёлка Хорпинский. Укреплены защитные сооружения в районе Индустриального шоссе. Для проведения всех этих работ было завезено более 9 тыс. кубометров грунта. В местах возможных подтоплений расставлены насосы, заварены водопропускные трубы», — сказал начальник управления ГО и ЧС администрации города Сергей Христофоров.

В Комсомольске-на-Амуре подхода основной волны с отметками 620−680 см ожидают 27−28 августа. При этом у Хабаровска паводок уже прошёл, хотя уровень реки не спешит снижаться. Вода упала всего на 2 см до отметки 601 см. Как и прогнозировали гидрологи, последствия «большой воды» будут носить затяжной характер.

На 26 августа в Хабаровском крае в зоне подтопления остаются 26 жилых домов, 120 приусадебных и 482 земельных участка, 1512 дач и 68 отрезков автодорог. Разрушено 10 автомобильных мостов. Подтопления зафиксированы в Хабаровском, Нанайском, Комсомольском, Амурском и Верхнебуреинском районах.

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Как сообщало ИА REGNUM, паводок, пришедший в Амурскую область в августе, повредил 175 домов. 99 из них требуется капитальный ремонт, 76 — полностью непригодны для проживания.