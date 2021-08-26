Барун-Хемчикский район, Тыва, 26 августа, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Суд в Барун-Хемчикском районе Тувы признал информацию о продаже дипломов об образовании в интернет запрещенной к распространению. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, нарушение было выявлено в ходе мониторинга глобальной сети.

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На сайте рекламировалась продажа документов о получении различных документов, начиная от аттестатов об окончании школы, заканчивая дипломом любого высшего учебного заведения России.

«Вход на сайт свободный и не требует предварительной регистрации и пароля, в связи с чем, ознакомиться с содержанием указанной страницы и воспользоваться размещенными на ней информацией может любой интернет-пользователь», — отметили в надзорном ведомстве.

Прокуратура обратилась в суд с требованием заблокировать информацию. Как отмечается, за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов предусматривается уголовная ответственность. В результате суд удовлетворил иск прокурора.

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