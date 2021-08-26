Пермь, 26 августа, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Отделение реанимации новорождённых клинической больницы им. М.А. Тверье получило в подарок уникальный инкубатор-трансформер для выхаживания новорождённых «Атом», сообщает телеканал «РифейПермь».

Zerbey Инкубатор для недоношенных детей

Подарок клинике сделал благотворительный фонд «Колыбель надежды». Оборудование поможет спасать детей с экстремально низкой массой тела.

У новорождённых с массой тела менее одного килограмма зачастую встречается сердечная патология, требующая оперативного хирургического вмешательства. И тогда новый инкубатор можно за секунды превратить в операционный стол.

По словам медиков, аппарат трансформируется в открытую реанимационную систему, при этом нет нужды в транспортировке ребёнка, которая является стрессовой. После операции маленький пациент также может оставаться в инкубаторе и получать необходимый уход.