Москва, 26 августа, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Подавляющее число работников сферы образования Москвы привились от COVID-19. Об этом в интервью ТАСС заявил министр правительства Москвы, глава департамента образования и науки столицы Александр Молотков.

Lenobl.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

«Победить коронавирус мы можем, только создав коллективный иммунитет. Педагоги города понимают ту ответственность, которая лежит на них. Поэтому уже сегодня больше 80% всех работников образовательных организаций Москвы — школ, детских садов, колледжей и дворцов творчества — привились от коронавируса», — сказал Молотков.

По его словам, таким образом в столице «все вместе» готовятся к безопасному старту нового учебного года.