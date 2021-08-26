Москва, 26 августа, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В отдалённых сёлах Мардакертского района Нагорного Карабаха впервые работала мобильная выездная приёмная российского миротворческого контингента. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Приём осуществлялся на базе районной больницы населённого пункта Ванк, где граждане могли обратиться на «горячую линию» по сбору сведений для поиска пропавших без вести военнослужащих, за оказанием гуманитарной помощи, за содействием в трудоустройстве и с другими проблемами.

представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Тусиди «Командованием миротворческого контингента было принято решение о направлении в село Ванк впервые выездной общественной приёмной, так как у многих граждан нет возможности прибытия в Степанакерт, в расположенную там общественную приёмную. Каждый желающий может обратиться по месту нашего прибытия со своими проблемными вопросами для дальнейшего рассмотрения».

По словам Тусиди, в течение дня семьям беженцев и многодетным семьям было выдано пять тонн продовольственных товаров, предметов первой необходимости, медикаментов, тёплых вещей и детских игрушек. Всего в пункт приёма граждан за помощью обратилось более 800 человек, из них по телефону «горячей линии» — более 400.

Также на базе больницы посёлка Ванк военные врачи медицинского отряда российского миротворческого контингента провели консультативный приём и оказали квалифицированную медицинскую помощь 150 жителям.

военный медик Максим Караваев «Работали специалисты — кардиолог, офтальмолог, отоларинголог и невропатолог. Местное население с огромной радостью приходит на консультацию в связи с тем, что в данном населённом пункте полностью отсутствует врачебный состав… Педиатрическая помощь также здесь отсутствует».

Как сообщало ИА REGNUM, в Мартунинском районе Нагорного Карабаха военнослужащие Центра гуманитарного реагирования (ЦГР) российского миротворческого контингента обеспечивают безопасность сборщиков винограда на отдалённых плантациях.