Салехард, 26 августа, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В ямальском городе Лабытнанги проводится доследственная проверка нападения стаи собак на мальчика. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Собаки

Инцидент произошёл 25 августа. Несколько собак во дворе дома напали на 9-летнего ребёнка, искусав его. Мальчику оказана медицинская помощь.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия. Также будет дана также правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных.